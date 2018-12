Kerstmarkt voor dieren in nood SEO

14 december 2018

09u35 0 Zandhoven In Massenhoven wordt een unieke kerstmarkt georganiseerd voor dieren in nood. Dierenwelzijnsorganisaties slaan de handen in elkaar en organiseren een gezellige dag.

Op zondag 21 december kan je naar de kerstmarkt gaan in de parochiezaal in de Kerkstraat. Het initiatief kwam van vzw Arkadas, een vereniging die dieren in nood helpt. De vereniging werkt samen met verschillende organisaties.

Arkadas slaat de handen in elkaar met Handen voor Pootjes, Happy Give Away For Animals, San Anton Belgium, Hondjes in Nood, De Zwarte Kat, Straycare International, Friends For Second Hand Paws, Sos Animales, Sagunto en Zwerfkat Wommelgem. Deze verenigingen zullen er ook staan met een eigen standje.

Op de kerstmarkt kan je verschillende geschenken en kerstcadeautjes kopen. De opbrengst gaat naar de vzw’s om de dieren verder te helpen. De verenigingen doen een warme oproep om langs te komen.

Praktisch:

Waar: Kerkstraat 29, 2240 Massenhoven

Wanneer: zondag 16 december van 11 uur tot 17 uur.