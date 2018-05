Kerkstraat weer open voor verkeer 28 mei 2018

De Kerkstraat is sinds afgelopen weekend opnieuw opengesteld voor het verkeer. Sinds begin dit jaar werden de fietspaden, de grachten en de rijbaan heraangelegd. Door de vrieskou in de winter liepen de werken enige vertraging op, maar nu raakte alles toch afgerond. Deze week worden nog wegmarkeringen aangebracht. Overigens werd de aansluiting met de Hogeweg anders aangelegd, waardoor het verkeer in die bocht voorrang krijgt op het verkeer dat uit het dorpscentrum komt. (KDC)