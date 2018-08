Kerk veel te klein voor uitvaart Danny Eggers 06 augustus 2018

02u23 0 Zandhoven De uitvaartdienst voor Danny Eggers, de 52-jarige man die op 20 juli verdronk in het Balatonmeer, lokte zaterdag een massa volk naar Massenhoven. De kerk zat bomvol en buiten volgden nog eens zo'n vijfhonderd mensen de plechtigheid op een groot scherm.

Het gebeurt niet elke week dat er in Massenhoven - een dorp met 1 200 inwoners - zo veel volk naar buiten komt als voor Danny Eggers' uitvaart. Het geeft aan hoe populair de betreurde Massenhovenaar wel was. Gelukkig was de familie voorzien op een enorme toeloop, want buiten werd een tv-scherm opgesteld voor diegenen die de kerk niet binnen konden. De mensen buiten volgden de kerkelijke plechtigheid in de schaduw van de bomen op het kerkplein. De aanwezigen werden trouwens getrakteerd op flesjes water om het hoofd te bieden aan het warme weer.





Crème van een man

Tijdens de uitvaart werd Danny Eggers omschreven als een zorgzame vader voor zijn kinderen Kenji en Naomi en als een liefdevolle echtgenoot voor zijn vrouw Heidi, met wie hij dertig jaar was getrouwd. "Een crème van een man", liet de familie verstaan. Het feit dat de familie geen afscheid had kunnen nemen, maakte het overlijden extra zwaar om dragen.





Ook in het verenigingsleven zal Danny Eggers erg worden gemist. De man was bestuurslid van visclub De Blauwe Reiger en trainer van de C-reserven van Oelegem SK. Een delegatie van die voetbalploeg nam ook even het woord en één speler vroeg een luid applaus voor hun coach. Toen de urne met de assen van de overledene naar buiten werden gedragen, klonk Hongaarse muziek. Danny Eggers had namelijk zijn hart verloren aan Hongarije, het land waar hij om het leven kwam. (KDC)