Kandidate Miss België 2019 verkoopt pannenkoeken 31 augustus 2018

De Massenhovense Sophie Pittoors, die kandidate is voor Miss Antwerpen en Miss België 2019, organiseert nu zondag een pannenkoekendag voor het goede doel. De opbrengst van het evenement gaat naar de vzw Hope for the Children, een project dat kinderen in het Cambodjaanse dorp Rong Vean betere toekomstperspectieven wil bieden. Een pannenkoek kost vier euro. Eters kunnen zondag tussen 11 en 15.30 uur terecht in parochiezaal Sint Stefaan in Massenhoven (vlak bij de kerk). Op voorhand inschrijven kan via sophiepittoors@hotmail.com. Intussen kan er ook worden gestemd om Sophies kandidatuur voor Miss Antwerpen te ondersteunen. Dat kan door een sms te sturen naar 6665, met als boodschap 'MA15'. (KDC)