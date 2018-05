Kali-team krijgt twee Nederlandse rechercheurs 14 mei 2018

Twee Nederlandse rechercheurs zullen mee in het Kali-team stappen. Het Kali-team is een multidisciplinair team dat over de verschillende beleidsniveaus heen de criminaliteit in Antwerpen bestrijdt. De Nederlanders worden mee ingezet om de strijd tegen de cocaïne op te drijven, dat vertelde minister van Binnenlndse Zaken, Jan Jambon bij 'Wakker op Zondag' op ATV. "Drugs moeten internationaal bestrijd worden en we hebben een nieuwe samenwerking opgezet met zowat alle Zuid-Amerikaanse landen." (NBA)