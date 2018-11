Kafka in Massenhoven: 30 bomen moeten wijken voor beter zicht op ander bos Kristof De Cnodder

08 november 2018

15u33 0 Zandhoven Nog dit najaar zullen er tussen de kerk van Massenhoven en het kasteeldomein van de adellijke familie Montens een stuk of dertig bomen worden gekapt. Het gaat om voorbereidende werken voor de aanleg van een nieuw dorpspark.

Het Zandhovense gemeentebestuur speelt al langer met het idee om een groen dorpspark te creëren in het centrum van Massenhoven, vlak bij de plaatselijke school en kerk. Via een trage weg wil men dat park verbinden met domein Montens. De realisatie van het park is pas voorzien in 2019, maar kortelings staan er wel al enkele voorbereidende werken te gebeuren.

Zo worden eind dit jaar ongeveer dertig ‘overtollige’ bomen verwijderd, iets wat overigens niet goed valt bij gemeenteraadslid Jordi De Vlam van oppositiepartij Groen. “Het gemeentebestuur zegt dat men door de bomenkap het zicht op het achterliggende bos van Montens wil verbeteren. Maar bomen verwijderen om een ander bos beter te kunnen zien vind ik nogal kafkaiaans”, zegt De Vlam.

“Wat we gaan doen is de zone in kwestie ‘proper zetten’, met andere woorden een paar minder waardevolle en zieke bomen verwijderen of snoeien”, countert bevoegd schepen Joris Geens (CD&V). “Tegelijk creëren we een wat opener zicht. In een latere fase komt er gewoon groen in de plaats. Ik wil trouwens benadrukken dat de bomen aan het zogenaamde Tettenkot onaangeroerd blijven.”