Junkie valt bejaard koppel aan SLACHTOFFERS BEPERKEN SCHADECLAIM UIT RESPECT VOOR MOEDER PATRICK LEFELON

15 februari 2018

02u48 0 Zandhoven De hardleerse junkie C.V. verdient vijftien maanden celstraf omdat hij in het centrum van Pulle drie toevallige voorbijgangers heeft aangevallen. "C.V. heeft een drugs-en drankverslaving om u tegen te zeggen. Het verbaast me dat hij nog leeft", zei zijn advocaat gisterenmorgen tegen de rechter.

De 24-jarige C.V. uit Grobbendonk was woensdagmorgen niet zelf op de rechtbank aanwezig. Hij was een dag eerder met spoed opgenomen in de Antwerpse psychiatrie. De man was nog maar eens door het lint gegaan met drugs en alcohol.





"Een geluk bij een ongeluk. Hij wordt nu geholpen. Mijn cliënt is bereid een ontwenningskuur te volgen bij ADIC", zo legde zijn advocaat Eric Boon woensdagmorgen aan de rechter uit.





Amper 24 jaar is C.V. en toch is het bijna niet te geloven dat hij nog leeft. Tot twee keer toe kreeg hij een beroerte door zijn dagelijkse drugsgebruik. Hij hield er een verlamming aan zijn been aan over.





Advocaat Boon: "Al verschillende keren heeft de man trachten af te kicken maar na 6 maanden slaat hij weer aan het drinken en drugs gebruiken. Schrijnend. Ik leef mee met de moeder en grootmoeder, die C.V. al dikwijls gered hebben."





Woensdagmorgen moest C.V. voor de rechter verschijnen omdat hij op 10 april 2016 eerst enkele vrienden verwond had bij een ruzie in hun appartement in de Dorpsstraat in Pulle. De mannen zouden seks gehad hebben met het lief van C.V. en met haar drugs gebruikt hebben, terwijl C.V. zelf in de cel zat.





Dader bedankt slachtoffers

Na die vechtpartij liep C.V. de straat op en viel er drie toevallige passanten aan. Een vrouw die met haar hondje voorbijkwam, kreeg een klap in het gezicht. Een bejaard koppel dat aan de voordeur stond te wachten op hun dochter, deelde ook in de klappen. Uiteindelijk kon de schoonzoon van het bejaarde koppel de losgeslagen junkie overmeesteren. Een ambulancier moest de man een kalmeermiddel inspuiten. Achteraf herinnerde C.V. zich amper iets van het voorval.





De procureur vroeg de rechter om verdachte C.V. voor al deze slagen en verwondingen te bestraffen met 15 maanden gevangenis.





Advocaat Eric Boon prees de moeder en grootmoeders van C.V. die hun jongen al zo dikwijls uit de miserie hadden gehaald. De moeder heeft al een deel van de schadevergoeding betaald aan de slachtoffers die in Pulle op straat waren aangevallen. "Een speciaal woord van dank aan het bejaarde koppel dat na een gesprek met de moeder van C.V. zijn schadeclaim heeft beperkt. Dat siert het koppel des te meer omdat zij zelf veel zorgen hebben met hun zwaar zieke dochter", aldus Boon.





De rechtbank doet uitspraak in deze zaak op 14 maart.