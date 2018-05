Jongeren Reva leven zich sportief uit 24 mei 2018

02u37 0 Zandhoven Zo'n dertig jongeren die in het revalidatiecentrum in Pulderbos verblijven, kregen gisteren een initiatie in verschillende sporten. "Sporten is nuttig bij het herstelproces en ook achteraf blijft het plezierig", getuigde ex-patiënte Annelies Nauwelaers uit Reet.

In Reva Pulderbos verblijven tientallen kinderen en jongeren die revalideren van een zwaar (verkeers)ongeval of die aan het bekomen zijn van bijvoorbeeld een hersenbloeding. Sinds een jaar bieden de vzw's Rondpunt en Parantee-Psylos op regelmatige basis een reeks sporten aan op maat van de patiënten van Reva. Om de eerste verjaardag van het project te vieren was er gisteren een sportdag, waarbij onder andere voetbal, basketbal, judo en karate aan bod kwamen.





Bijzonder was ook de getuigenis van de 29-jarige Annelies Nauwelaers, die exact twintig jaar geleden in Reva Pulderbos terecht kwam na een verkeersongeval. "Ik was voor het ongeluk erg sportief en tijdens mijn revalidatie ben ik opnieuw beginnen sporten", aldus Annelies.





"Nu doe ik nog steeds karate en atletiek. Sporten heeft mijn motoriek verbeterd en het geeft me zelfvertrouwen. Bovendien leg je er veel sociale contacten mee. Mijn advies is dan ook: kies een sport uit die je graag doet en geniet er van. Ook al heb je een beperking, er zijn altijd aanpassingen mogelijk waardoor je toch actief kan blijven."