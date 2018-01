Jongeren naar geboortedorp pastoor DERTIGKOPPIGE GROEP VRIJWILLIG AAN DE SLAG IN COLOMBIA KRISTOF DE CNODDER

20 januari 2018

02u44 0 Zandhoven Dertig jongeren uit Zandhoven en omgeving trekken volgende zomer naar het Colombiaanse Villarrica om daar vrijwilligerswerk te doen. Ze gaan er een rusthuis verbouwen, een jeugdbeweging opstarten en Engelse les helpen geven. Villarrica is het geboortedorp van de Zandhovense pastoor Alvi Vasquez. "Fantastisch dat zo veel jongeren zich hebben geëngageerd", zegt Vasquez.

Het is intussen al zowat twee jaar geleden dat de burgemeester van bergdorp Villarrica contact zocht met de naar Zandhoven verhuisde Alvi Vasquez. 'Of Zandhoven Villarrica kon ondersteunen bij enkele projecten?', luidde de vraag van de burgemeester. Die bereidheid was er meteen en intussen zijn de plannen echt concreet geworden.





"Iets voor Nieuwjaar hebben we de vzw Colomb18 officieel opgericht", vertelt Sofie Ghielens, één van de trekkers van de steunactie. "Verder staat het vast wie tussen 17 juli en 13 augustus mee zal gaan naar Villarrica. Dertig mensen en pastoor Alvi zelf hebben hun ticket al geboekt. Die dertig zijn vooral jongeren. Alvi heeft uitstekende contacten met de jeugdbewegingen in Groot Zandhoven, vandaar. Er gaat ook een tienkoppige delegatie van het Zandhovense VTI mee."





Renovatie rusthuis

De afvaardiging van de technische school VTI zal zich in Villarrica vooral bezig houden met de renovatie van het plaatselijke rusthuis. "Dat is één van de drie zaken die we ginder zullen doen", legt Sofie Ghielens uit. "Verder gaan we op school helpen bij de Engelse lessen. En ook niet onbelangrijk: we gaan de jeugd helpen bij het uitbouwen van een jeugdbeweging. Blijkbaar is er in het dorp momenteel niet zo veel te beleven voor de jongeren."





"Het is mooi om te zien dat de Zandhovenaren hun schouders zetten onder deze actie", glundert pastoor Alvi. "Eerlijk, ik had nooit durven dromen dat effectief zó veel mensen zouden meegaan. Zelf heb ik geen familie meer in Villarrica, maar wel nog vrienden. Ik kijk er naar uit om na twee jaar nog eens terug naar daar te gaan. Er is ook best wel veel werk, want het dorp - met ongeveer zesduizend inwoners - had behoorlijk te lijden onder de Colombiaanse guerrillaoorlog. Nu die oorlog voorbij is, is de situatie veilig, maar op bepaalde vlakken is er een achterstand die nog moet worden weggewerkt."





Extra centen nodig

"Het worden in elk geval een spannend avontuur en een fantastische ervaring", verwacht Sofie Ghielens. "Gelukkig hebben we met Alvi een goede gids." Alle deelnemers betalen hun vliegtuigtickets zelf en ter plaatse verblijven ze bij gastgezinnen. Toch is Colomb18 op zoek naar extra centen om de voorgestelde projecten te financieren. Wie geld wil overschrijven, kan dat op het rekeningnummer BE83 9731 7310 4315. De komende maanden volgen nog benefietacties.