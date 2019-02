Jonge poëzietalenten krijgen prijs van burgemeester Kristof De Cnodder

15 februari 2019

Zandhovens burgemeester Luc Van Hove (CD&V) zette de laureaten in de bloemetjes van de junior poëziewedstrijd die de gemeentelijke bibliotheek onlangs voor het eerst organiseerde. De 9-jarige Nora Geentjens uit deeldorp Pulderbos werd door de jury tot winnares uitgeroepen.

Nora haalde het met het gedicht ‘Boek’. Ze ging Manon Nuytemans, Stan Lieckens, Sara Trybalska en Stan Van Nuffelen vooraf. De top vijf kreeg uit handen van de burgemeester enkele geschenkbonnen en een stappenteller.

Eerder werden al de laureaat bij de volwassenen (Luc Arts) en bij de adolescenten (Anna Durnez) in de bloemetjes gezet. “Met in totaal 159 ingestuurde gedichten over alle categorieën heen was onze wedstrijd een groot succes”, zegt een tevreden bibmedewerker Gerdi Heyninck.