Jobbeurs in Evenementenhal 23 augustus 2018

De gemeenten Malle, Zoersel en Zandhoven organiseren op zaterdag 6 oktober samen een jobbeurs. Ook de werkwinkel van VDAB en het Bedrijvenpark Malle sluiten zich erbij aan. De beurs vindt plaatst in evenementenhal De Populier in Zandhoven. Iedereen die werk zoekt, is welkom tussen 14 en 17 uur.





(VTT)