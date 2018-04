Jeugdhuis 't Licht vindt tijdelijk onderkomen 27 april 2018

02u35 0

Jeugdhuis 't Licht uit Zandhoven verhuist in augustus naar een woning vlakbij het gemeentehuis. Het pand is eigendom van de gemeente en wordt tijdelijk ter beschikking gesteld van 't Licht. De huidige uitvalsbasis van 't Licht - achter het gemeentehuis - wordt zoals bekend gesloopt om meer parkeerruimte te creëren in het dorpscentrum. "Bedoeling is dat 't Licht op termijn zijn intrek neemt in een nieuw te bouwen gemeenschapscentrum, op de plaats waar nu parochiezaal Sint-Jozef is. Maar het kan nog een hele tijd duren vooraleer dat centrum klaar is", zegt Zandhovens jeugdschepen Hans Soetemans (CD&V). "Daarom moest er een tussenoplossing worden bedacht. De gemeente had nog een gebouw staan dat onder andere als stockageruimte werd gebruikt en na wat herschikkingen en kleine aanpassingen kan dat dienst doen voor 't Licht. Er zal onder andere extra geluidsisolatie worden voorzien." (KDC)