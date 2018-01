Inwoners mogen zegje doen over bouw 33 appartementen 02u55 0 Zandhoven In parochiehuis De Griffel in de Zandhovense deelgemeente Pulle vindt vanavond, tussen 19 en 21 uur, een infovergadering plaats over een gepland nieuwbouwproject aan het Pulse kermisplein. Bedoeling is dat er 33 appartementen worden opgetrokken. De Pullenaars mogen wel nog hun zegje doen over de plannen.

De grond aan het kermisplein was tot voor kort eigendom van de Pulse kerkfabriek, maar die ruilde ze onlangs tegen enkele appartementen. De nieuwe eigenaar wil binnenkort gaan bouwen aan het plein. Architectenbureau AP/ART uit Lier is aangesteld om één en ander uit te werken.





"Enkele jaren geleden is al eens een verkavelingsvergunning afgeleverd voor elf vrijstaande woningen. Daar willen nu liever van afstappen", zegt Jef Van de Vel van AP/ART. Van de Vel is overigens een inwoner van Pulle. "Bij voorkeur gaan we voor 33 appartementen, met eventueel nog een bistro bij aan. Appartementen zijn veel compacter, waardoor er meer open ruimte over blijft."





Kermis

De verkavelaar zou zelfs een deel van de grond willen overdragen aan de gemeente Zandhoven. Dat lijkt op zich goed nieuws voor de kermis en de andere evenementen die op het plein plaatsvinden. Maar om zeker te zijn dat de plannen een breed draagvlak hebben, wordt eerst een infovergadering gehouden waar de inwoners hun opmerkingen kunnen formuleren.





Als het project positief onthaald wordt,, kan de effectieve bouw wellicht over een jaartje starten. Een bouwvergunning is nog niet aangevraagd. (KDC)