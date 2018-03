Infoavond over Oosterweel 29 maart 2018

In onze krant van dinsdag schreven we dat CD&V Zandhoven op 27 april in zaal De Populier een infoavond organiseert over het Antwerpse Oosterweelproject. Die datum was echter fout, want de avond vindt plaats op 17 april. (KDC)