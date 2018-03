Infoavond Oosterweel 28 maart 2018

De CD&V-afdeling van Zandhoven organiseert op dinsdag 27 april een informatieavond omtrent het Antwerpse Oosterweelproject en de impact daarvan op de mobiliteit in de ruime regio. Ook in Zandhoven wordt men haast dagelijks geconfronteerd met fileleed, want vaak staat het verkeer op de E313 tijdens de spitsuren stil in deelgemeente Massenhoven. Tim Van Der Schoot - hoofd communicatie van Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) - is gastspreker. De infoavond gaat door in evenementenhal De Populier en start om 20 uur. De toegang is gratis. (KDC)