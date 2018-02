Inbrekers viseren 14 handelszaken in 1 nacht 01 februari 2018

02u32 0 Zandhoven Maar liefst 14 winkels in het centrum van Zandhoven kregen in de nacht van 9 op 10 november ongewenst bezoek. De inbrekers raakten slechts in twee zaken binnen en konden aan de haal gaan met 1.200 euro. Beelden van één van de daders werden dinsdagavond verspreid via het VTM-sprogramma Faroek op VTM. De speurders zijn op zoek naar tips.

In de nacht van 9 op 10 november van vorig jaar kreeg het handelscentrum van Zandhoven twee inbrekers over de vloer. Rond half vier 's nachts probeerden ze in te breken in wel veertien verschillende winkels. Slechts in twee zaken, die allebei anoniem willen blijven, slaagde het duo erin om effectief in te breken. Ze konden gaan lopen met een opgetelde buit van 1.200 euro cash geld. In één van de twee zaken werd een deur geforceerd met een koevoet en in de andere zaak werd een raam ingeslagen om het pand te betreden. Verschillende beelden van bewakingscamera's konden het duo in beeld brengen. Die beelden werden dinsdagavond vrijgegeven in het VTM-opsporingsprogramma Faroek. Eén van de twee inbrekers komt goed in beeld aan een frituur en aan een apotheek. Hij heeft kort donker haar, donkere wenkbrauwen en een fijn ringbaardje. Hij droeg een donkere jas met een fluoriscerend logo op de linkerborst. Het duo vluchtte na de plundertocht weg in een wagen richting E313. Getuigen die meer info hebben kunnen dat melden via het gratis nummer 0800/30.300 of via opsporingen@police.belgium.eu. (BSB)