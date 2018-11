Hulpsint Herman is terug na jaartje rust Ook kinderen uit minderbedeelde gezinnen mogen cadeautje verwachten Kristof De Cnodder

21 november 2018

21u56 0 Zandhoven Nadat hij vorig jaar wegens ziekte verstek moest geven voor het sinterklaasfeest is hulpsint Herman Janssens (73) uit Zandhoven ‘back in business’. Herman en een team van vrijwilligers springen in de bres voor een veertigtal kinderen uit minderbedeelde gezinnen. “De ogen van die kindjes doen fonkelen: daar doen we het voor.”

Het zijn weer drukke dagen voor Sinterklaas. Gelukkig kan de goedheiligman rekenen op enkele trouwe hulpsinten. Herman Janssens is er zo eentje. Al zowat veertig jaar helpt hij begin december pakjes bedelen bij de brave kinderen. Alleen vorig jaar liep Hermans sinterklaasfeest niet zoals gepland. Toen lag de Zandhovenaar in volle sintperiode immers met een zware bronchitis in het ziekenhuis, net toen hij samen met vrouw Hildegarde en enkele vrienden had beslist om iets te gaan doen voor de (kans)arme gezinnen uit de gemeente.

“Mijn hospitalisatie was een harde noot om kraken. Ik had zo naar sinterklaasdag uitgekeken”, blikt Herman terug. “Maar mijn gezondheid liet het dus niet toe. De zwarte pieten en de andere mensen van het sinterklaascomité hebben de klus toen zonder mij geklaard. Ze hebben dat goed gedaan en de kinderen waren gelukkig met hun cadeaus, maar voor mezelf deed het hartzeer dat ik er niet bij kon zijn. Ik had graag de fonkeling in de ogen van de kindjes gezien. Daar doe je het voor.”

Na een jaartje noodgedwongen onderbreking is Herman nu dus terug op post. Voor het tweede jaar op een rij zetten de hulpsint en zijn medewerkers zich in voor kinderen uit plaatselijke gezinnen die het niet zo breed hebben.

“In totaal krijgen een stuk of veertig kinderen uit zo’n gezin een cadeaupakket”, pikt Hermans vrouw Hildegarde De Jongh (61) in. “Het OCMW bracht ons in contact met ons ‘doelpubliek’. Het is trouwens zo dat de sinterklaasgroep deze keer heel veel hulp heeft gekregen van buitenaf. De vzw Kiwani’s, Hartevrouwe Lions Club en verschillende lokale winkels hebben ons gesponsord. Het gemeentebestuur van Zandhoven geeft de nodige logistieke ondersteuning. Zo stel de gemeente twee schoolbusjes ter beschikking om de kinderen en hun ouders van en naar het sinterklaasfeest te brengen.”

Dat feest vindt op zaterdag 1 december plaats in de parochiezaal van deeldorp Massenhoven. Let wel: dit evenement is er enkel voor de geïnviteerden uit de doelgroep. Enkele dagen later, op woensdag 5 december, staat er iets op het programma voor alle kindjes uit Zandhoven. Dan is iedereen vanaf 14 uur welkom op het pleintje voor het gemeentehuis. Voor de aanwezigen is er speelgoed en lekkers voorzien.

En eens die twee activiteiten achter de rug zijn beginnen Herman, Hildegarde en co weer plannen te maken voor volgend jaar. “Eigenlijk zou ik in 2017 afzwaaien als hulpsint, maar de burgemeester vroeg me om verder te blijven doen. In het echte leven ben ik al even met pensioen, maar als Sinterklaas zit dat er duidelijk nog niet in”, besluit Herman met een brede glimlach.