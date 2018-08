Hulpdiensten kunnen ongeval met twee slachtoffers niet vinden 07 augustus 2018

Twee slachtoffers van een verkeersongeval op de E313 in Grobbendonk hebben een tijdlang op de hulpdiensten moeten wachten omdat die een totaal verkeerde locatie hadden meegekregen van de oproeper. Uiteindelijk konden beide slachtoffers gered worden. "Volgens de oproeper die de hulpcentrale informeerde, deed het ongeval zich voor op de E34 in Zoersel", weet brandweercommandant Bart Noyens van de post Zandhoven. "Zowel de teams van Zoersel als Zandhoven werden uitgestuurd, maar konden geen ongeval aantreffen. De hulpcentrale bevestigde ons de locatie nogmaals tijdens het aanrijden. Men contacteerde daar de oproeper opnieuw om de locatie van het ongeval nogmaals te beschrijven." Daaruit bleek dat het ongeval zich niet in Zoersel had voorgedaan en zelfs niet op de E34. Wel zaten er twee personen gekneld op de E313 richting Antwerpen ter hoogte van de brug in Grobbendonk. "Er werd beslist om de post Grobbendonk niet op te roepen aangezien zowel Zandhoven als Zoersel al aan het rondrijden waren", gaat Noyens verder. "We hebben de personen na het oponthoud succesvol kunnen bevrijden. Zij zijn afgevoerd naar het ziekenhuis zonder levensgevaar." (BSB)