Hof van Liere heeft nieuwe eigenaars KASTEEL WORDT TOEGANKELIJKER VOOR HET PUBLIEK KRISTOF DE CNODDER

19 maart 2018

02u39 0 Zandhoven Het kasteel Hof van Liere in Zandhoven heeft sinds kort een nieuwe eigenaar. Een koppel uit Broechem dat actief is in de zakenwereld nam het vijftiende-eeuwse waterslot over van de adellijke familie de Borrekens. De kersverse

kasteelbezitters willen het Hof van Liere open gooien voor het grote publiek.





Het Hof van Liere is een beschermd monument dat dateert uit 1465. In 2013 kwam het leeg te staan en twee jaar later besloot de familie de Borrekens het kasteel met bijhorend koetshuis en 5,3 hectare grond te verkopen. Nadat een eerdere deal op de valreep afsprong, vond immokantoor De Boer & Partners nu toch een definitieve koper.





"De nieuwe eigenaars zijn mensen uit Broechem die hun sporen verdienden in de zakenwereld", vertelt makelaar Karen Rombauts van De Boer & Partners. "Het was een jongensdroom van de man om ooit in een kasteel te wonen."





De kopers willen liever niet met naam en foto in de krant, maar ze gaven Karen Rombauts wel de toestemming om uw krant rond te leiden en toelichting te geven bij de toekomstplannen. In die plannen zit één rode draad: de nieuwe eigenaars willen het Hof van Liere veel toegankelijker maken voor het grote publiek. Vroeger kreeg de 'gewone man' raar of zelden de kans om het kasteeldomein te betreden.





"De kopers gaan zelf in het kasteel wonen, maar ze willen ook de poorten open gooien voor het publiek", zegt Karen Rombauts.





Renovatie

"Zo heeft men plannen om op de benedenverdieping een vergaderzaal en tentoonstellingsruimte in te richten. Het koetshuis moet een bed and breakfast worden met de naam Hofeinde (naar de straat waarin het kasteel ligt, red.). Passanten zullen daar ook gewoon kunnen ontbijten. De kopers willen heel graag op goede voet leven met de buren en de Zandhovense gemeenschap. Vandaar dat ze het kasteel niet wensen af te sluiten van de buitenwereld. Er moet geleefd worden."





Mooie plannen, al zal het wellicht nog een paar jaar duren vooraleer ze tot uitvoering kunnen worden gebracht. Momenteel is het Hof van Liere niet in al te beste staat. De tand des tijds en vier jaar leegstand hebben hun tol geëist.





Beschermd

"Een renovatie dringt zich op", bevestigt Karen Rombauts. "De nieuwe eigenaars zullen het kasteel opknappen, met respect voor het authentieke karakter van het gebouw. Het is een beschermd monument, dus sowieso zijn de werken aan bepaalde regels gebonden. Eén van de dingen die men zeker wil doen is de crepi-bezetting weghalen van een deel van de voorgevel. Zo krijgt de gevel zijn originele look terug. Ook in het domein rondom het kasteel zijn - ecologisch verantwoorde - aanpassingen voorzien. Vanzelfsprekend zal dit alles tijd kosten, al willen de kopers zich niet vastpinnen op een timing."





Tot slot nog dit: hoeveel er exact werd betaald voor het Hof van Liere blijft geheim. De originele vraagprijs bedroeg 2,2 miljoen euro.