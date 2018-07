Hof van Liere heeft eigen website 25 juli 2018

Kasteel Hof van Liere in Zandhoven heeft sinds kort een eigen website. Het Broechemse koppel dat het meer dan vijfhonderd jaar oude waterslot begin dit jaar kocht, wil het pand verbouwen en er een evenementen- en vergaderlocatie van maken, met bijhorende Bed & Breakfast. De nieuwe eigenaars verkiezen wel de oude schrijfwijze, want ze voeren promotie via www.hofvanlyere.be. Hoewel de volledige renovatie makkelijk tien jaar in beslag kan nemen, zal het als monument beschermde kasteel toch al binnen afzienbare tijd de poort open zwaaien. Nog deze zomer zou het historische gebouw gehuurd kunnen worden. In de loop van september - een exacte datum werd nog niet geprikt - zal er een opendeurdag worden georganiseerd. (KDC)