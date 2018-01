Hockeyclub vindt onderdak bij voetbalploeg BLACKBIRDS KRIJGEN VOLWAARDIGE STEK DANKZIJ MASSENHOVEN VC KRISTOF DE CNODDER

27 januari 2018

03u32 0 Zandhoven Uitstekend nieuws voor hockeyclub Blackbirds uit Zandhoven. De uit zijn voegen barstende vereniging heeft eindelijk zicht op een volwaardige uitvalsbasis, mét kunstgras. Voetbalclub Massenhoven - die voortaan enkel nog inzet op vrouwenvoetbal - werd bereid gevonden om haar infrastructuur te delen.

Hockeyclub Blackbirds bestaat twee en een half jaar, maar telt nu al 230 leden. Die exponentiële groei kwam er ondanks de niet zo ideale omstandigheden waarin de club moet trainen. Momenteel mag Blackbirds zijn ding doen op het C-veld van voetbalclub Zandhoven, maar dat wordt veel gebruikt en ligt er daardoor niet optimaal bij.





"De hockeyclub was al langer vragende partij voor een nieuwe locatie, maar het bleek niet zo evident om die op ons grondgebied te vinden", vertellen Zandhovens burgemeester Luc Van Hove en sportschepen Joris Geens (allebei CD&V). "We waren intussen aan het bekijken of we aan evenementenzaal De Populier via een ruimtelijk uitvoeringsplan extra recreatiezone konden creeren, maar zo'n proces heeft tijd nodig. En dat terwijl de nood bij de Blackbirds alsmaar hoger werd."





Zo'n week of twee geleden kwam er dan plots een oplossing uit onverwachte hoek. Massenhoven VC liet aan het gemeentebestuur weten dat men vanaf volgend seizoen geen mannen- of jeugdploegen meer zal inschrijven bij de Belgische voetbalbond en dat er dus capaciteit vrijkomt die eventueel kon worden opgevuld door de Blackbirds.





"De mannelijke spelers stellen alsmaar hogere financiële eisen. Als je dan nog maar een vijftal vaste supporters hebt, wordt dat onbetaalbaar", legt Massenhovens voorzitter Guido Van De Velde uit. "Voorts hadden we nog slechts één jeugdploeg." Massenhoven gaat zich nu volop focussen op het goedkopere vrouwenvoetbal en zet in één moeite de deur open voor het hockey. Het gemeentebestuur bracht de twee clubs samen aan tafel en dat mondde uit in een overeenkomst om de infrastructuur voor langere tijd te delen.





"Een aantal modaliteiten en praktische zaken moeten we nog regelen, maar principieel zijn we er uit", zegt voorzitster Catherine Backaert van de Blackbirds.





"Fantastische kans"

"Voor ons is dit een fantastische kans. Hopelijk kunnen we in Massenhoven nóg verder groeien. Bovendien kunnen we daar onze grote droom waarmaken: een kunstgrasveld aanleggen. Voor de technische ontwikkeling van onze spelers is dat veel beter dan een gewoon grasveld. Het is de bedoeling dat wij kunstgras laten aanleggen op het Massenhovense B-terrein. Zo'n synthetisch veld kost 350 à 400.000 euro, maar we hopen die financiering toch zelf rond te krijgen."





De voetbalclub kan het kunstgras ook gebruiken, zonder ervoor bij te leggen. Of de gemeente ook een deel zal financieren is nog niet geheel duidelijk. Tegen deze zomer zou de verhuis van de Blackbirds geconcretiseerd moeten zijn. Intussen blijft de gemeente ook wel verder werken aan het RUP aan De Populier. "Want recreatiegrond hebben we nooit te veel", aldus burgemeester Van Hove.