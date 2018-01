Hockeyclub blijft maar groeien 02u31 0

Hockeyclub Blackbirds uit Zandhoven blijft maar groeien. Recent kreeg de vereniging er twee jeugdploegen bij, waardoor de teller op twaalf komt te staan. De nood aan een eigen kunstgrasveld wordt zo alsmaar groter. "In februari hebben we daarover een onderhoud met de gemeente", zegt voorzitster Catherine Backaert.





Amper twee en een half jaar geleden werd Blackbirds gesticht, maar intussen telt de club al bijna 230 leden. Vaste uitvalsbasis van de hockeyers is het C-terrein van de Zandhovense voetbalclub. "We zijn blij dat we ergens terecht kunnen, maar ideaal is het niet", vertelt Catherine Backaert. "Het veld wordt intensief gebruikt en ligt er daardoor hobbelig bij. Om onze spelers technisch naar een hoger niveau te laten groeien, hebben we eigenlijk een kunstgrasveld nodig."





De gemeente Zandhoven kijkt intussen mee uit naar een geschikte huisvesting voor de Blackbirds. "In de loop van februari gaat het gemeentebestuur terugkoppelen naar ons", aldus nog Catherine Backaert. "Een locatie die op tafel ligt is een perceel grond aan evenementzaal De Populier. Verder hopen we dat Zandhoven ons wil helpen bij de aanleg van het beoogde synthetisch veld." Om alvast wat geld in het laatje te brengen organiseert de club nu zaterdag (van 16 tot 22 uur) een 'winterbar' aan het C-veld in de Voetbalstraat. (KDC)