Hinder mogelijk door wielerwedstrijd 12 mei 2018

Vandaag wordt in Pulderbos, Pulle en Zandhoven de wielerwedstrijd Grote Prijs Juul Marinus gereden. Deze race kan tussen 12 en 18 uur enige hinder met zich meebrengen voor het verkeer.





Automobilisten mogen tijdens de verschillende passages wel op het parcours komen, maar mogen enkel rijden in de richting die de koers volgt. Vertrek en aankomst is voorzien in het centrum van Pulderbos. (KDC)