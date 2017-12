Het Veld krijgt eerste laadpaal 02u25 0

Aan sportcentrum Het Veld werd door energiebedrijf Eandis een publieke laadpaal geïnstalleerd voor elektrische voertuigen. Het is de eerste openbare laadpaal op Zandhovens grondgebied. Bedoeling is om de komende jaren een groter elektrisch netwerk uit te bouwen in de gemeente. (KDC)