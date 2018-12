Het blokpunt voor studenten is weer open Hier kunnen studenten studeren en pauzeren SEOM

27 december 2018

13u39 0 Zandhoven De Zandhovense blokkers kunnen in alle rust studeren in Het Veld, want het blokpunt voor studenten is weer open. Studenten kunnen samen in stilte studeren en pauzeren met de mogelijkheid tot sporten.

De gemeente en de jeugdraad hebben goed nieuws voor de studenten die in januari examens hebben. Vanaf 27 december kunnen deze studenten namelijk naar Het Veld om te studeren.

Niet alleen

Studenten kunnen zeker zijn van voldoende stilte en het gevoel dat ze er niet alleen voor staan. Zo kan je met andere studenten studeren en pauzeren. Je kan zelfs gebruik maken van sportieve pauzes en tussendoor even squashen, tennissen, badmintonnen en veel meer.

Regels

Alle studenten zijn welkom om hier te studeren. De juiste openingsuren en de sportactiviteiten staan op de website www.zandhoven.be.

Er staat ook nog koffie, thee en water in de vergaderzaal of danszaal, waar de blokmomenten worden voorzien. Hierdoor wordt over en weer lopen beperkt, verlies je weinig tijd en leid je andere studenten minder af.

Daarnaast wordt de personeelsruimte enkel gebruikt tijdens de middagpauze om te eten. Het is de bedoeling om nadien alles netjes achter te laten. Verder moeten de studenten zelf hun glazen en tassen afwassen.