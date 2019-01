Herdershond sterft na mogelijk inname slakkengif Toon Verheijen

26 januari 2019

20u14 0 Zandhoven De herdershond Bo is vrijdagnamiddag overleden nadat hij vermoedelijk slakkenvergif heeft gegeten in de omgeving van de Heistraat in Zandhoven. Het baasje wil andere hondeneigenaars waarschuwen.

“Bo probeerde iets op te eten dat in de berm zat. Ik kon nog een deel afpakken, maar blijkbaar had hij toch al een deel opgegeten. Bo doet dat wel meer en meestal is hij heel snel in het doorslikken omdat hij weet dat ik het altijd afpak. Anderhalf uur nadat hij het had opgegeten, toonde hij vergiftigingsverschijnselen. We hebben onze dierenarts meteen erbij geroepen en die stuurde ons naar de dierenkliniek, maar onderweg is Bo gestorven. Volgens de dierenarts kan het slakkenvergif zijn alleen zou het vreemd zijn dat dat deze tijd van het jaar gebruikt wordt. Ik wil andere eigenaars waarschuwen dat ze best voorzichtig zijn.”