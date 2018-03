Heraanleg centrum duurt langer 31 maart 2018

De heraanleg van het kruispunt Dorpsstraat-Boudewijnlaan in Pulle is niet klaar geraakt tegen Pasen, zoals oorspronkelijk was gepland. Het slechte weer speelde de aangestelde aannemer parten, want hij kende 22 'verletdagen' wegens vorst en regen. Uiteindelijk zullen de werkzaamheden dus een kleine maand langer in beslag nemen.