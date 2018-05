Harmonie viert feest 30 mei 2018

02u26 1

Harmonie De Verenigde Vrienden uit Pulle bestaat 130 jaar en viert dat komende zondag. In de vernieuwde pastorietuin in de Dorpsstraat staat een tuinconcert op het programma, waar ook de bevriende verenigingen De Pulse Nootjes, De Heikneuters en het Sint-Ceciliakoor komen optreden. Verder is er een Italiaans (eet)feest voorzien én een wandeling van vijf kilometer. De wandeling is opgebouwd rond een aantal heemkundige weetjes. De adellijke families Van de Werve en Le Grelle stellen uitzonderlijk ook hun domeinen Krabbelshof en Driehoekhof open voor de deelnemende wandelaars. Geïnteresseerden kunnen tussen 9.30 en 15 uur vertrekken in de pastorietuin. Deelname kost zes euro. In die prijs zitten een infobrochure en een consumptiebon vervat. Kinderen jonger dan twaalf jaar wandelen gratis mee. (KDC)