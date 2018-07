Groen trekt kaart van de jeugd voor verkiezingen 13 juli 2018

02u41 0 Zandhoven De Boomse afdeling van Groen heeft zijn kieslijst compleet. Gemeenteraadslid Sven Cools wordt net als in 2012 als lijsttrekker uitgespeeld. Opvallend is het hoge aantal jongeren onder de 25 kandidaten.

Groen moet het deze legislatuur stellen met een plaats in de oppositiebanken, maar hoopt daar in oktober verandering in te brengen. Daarvoor trekt de partij met een volledige lijst van 25 kandidaten naar de kiezer, aangevoerd door huidig gemeenteraadslid Sven Cools. "Sven verdient ons vertrouwen", zegt voorzitter Koen Peeters, die zelf lijstduwer is. "Hij zorgde vanuit de oppositie onder meer voor fietsstraten en deelname aan de Statiegeldalliantie. Daarnaast werkte hij zich in de kijker als bezieler van het Kringloopatelier en het Ubuntu Festival."





Doeners

Verder hebben zes leden van Jong Groen een plaats gekregen op de lijst. Kim Cop bekleedt de tweede plaats, Linde Peeters staat op plaats vier en Stijn De Meyer kreeg de vijfde plaats toebedeeld. Met verder ook nog Fabian Hermans (plaats 9), Robbe Devos (14) en Anthony Verschueren (16) is het duidelijk dat de Groenen de kaart trekken van de jeugd. Abdeslam El Ghamri, die deel uitmaakt van de diversiteitsraad, is te vinden op plaats drie. Nathan Hermans, nog een jonge Bomenaar, valt op met een zevende plaats op de provincielijst.





"Alle kandidaten op de lijst zijn actieve Bomenaars, die zich als leider, voorzitter, vrijwilliger of helpende hand bij allerlei verenigingen inzetten", besluit Peeters. "Het zijn stuk voor stuk 'doeners' die de Boomse samenleving in een groene richting duwen: menselijker, eerlijker en duurzamer." (BCOR)