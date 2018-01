Groen protest tegen afschaffing buurtweg 02u41 0

De afdeling van Groen in Zandhoven heeft bezwaar aangetekend tegen de afschaffing van buurtweg 24 in deelgemeente Pulderbos. De afschaffing komt er naar aanleiding van een nieuwe verkaveling aan de Kleinheide in Pulderbos. De buurtweg staat de ontwikkeling van twee bouwkavels in de weg en dus vond een meerderheid in de gemeenteraad het raadzaam om hem te schrappen. Groen raadslid Jordi De Vlam stemde echter tegen en zijn partij grijpt het openbaar onderzoek nu aan om een bezwaarschrift in te dienen. "Vandaag wordt de weg in kwestie misschien niet echt gebruikt, maar nieuwe bewoners van de verkaveling zouden er in de toekomst wel van kunnen profiteren. Door de twee percelen waarover de weg loopt lichtjes te hertekenen, kan het paadje behouden blijven en beter toegankelijk worden gemaakt." Groen hoopt dat ook anderen bezwaar zullen aantekenen bij de gemeente. Dat kan nog tot 15 januari. (KDC)