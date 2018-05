Goochelaar Nikolini gaat internationaal 04 mei 2018

Goochelaar Nikolini Magic uit Zandhoven gaat internationaal, want hij werd uitgenodigd om binnenkort op te treden op het Kids Festival in Bosnië-Herzegovina. "Dat wordt ongetwijfeld weer een mooie ervaring", zegt Nick Vlaminck (de echte naam van Nikolini). De goochelaar zal er ook enkele trucs uit zijn nieuwste show The Invisible opvoeren. "Die show ging onlangs in première", aldus nog Nikolini. "Er zit onder andere een gloednieuwe ontsnappingsact in. Bij de eerste opvoering zat ik wel even klem met de arm, maar daar heeft het publiek niets van gemerkt." Jaarlijks treedt Nikolini zo'n honderd keer op tijdens seniorennamiddagen, bedrijfsfeesten of evenementen.





(KDC)