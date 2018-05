Gft wordt opgehaald, pmd niet 01 juni 2018

02u51 0

De pmd-ophaling die normaal vandaag in Zandhoven was voorzien, wordt vervangen door een gft-ophaling. Vorige week zijn in verschillende Zandhovense straten de 'groene containers' blijven staan omwille van een stiptheidsactie van de ophalers. Omdat de gft-fractie meer geurhinder geeft dan pmd werd besloten om nu alsnog het groenafval in te zamelen. De volgende pmd-ronde is over twee weken voorzien. Wie niet zo lang met zijn lege pet-flessen en drankblikjes wil blijven zitten, kan ze altijd tussendoor inleveren in het containerpark. (KDC)