Gezocht: trouwers met foto's aan Bautersemhof BEWOONSTER KASTEEL GAAT OP ZOEK NAAR HUN VERHAAL KRISTOF DE CNODDER

21 augustus 2018

02u49 0 Zandhoven In het kader van een kunstproject is Elisabeth

Ryelandt op zoek naar koppels die ooit hun trouwfoto's lieten maken aan kasteel Bautersemhof in Zandhoven. Elisabeth, de huidige bewoonster van het kasteel, wil nagaan wat er van de betrokkenen is geworden. De vergaarde info moet eind 2019 tot een expositie leiden.





Naar schatting honderd tot tweehonderd echtparen hebben de afgelopen veertig jaar in de tuin van het Bautersemhof aan de Boutersemdreef hun trouwfoto's laten maken. Recente ontmoetingen met twee van die echtparen brachten kasteelbewoonster Elisabeth Ryelandt op een origineel idee.





"Ik raakte per toeval met die mensen aan de praat en zo kwam ik te weten hoe hun leven in de loop der jaren verder is geëvolueerd", opent Elisabeth. "Ik dacht: zou het niet leuk zijn als ik nog meer koppels kan vinden en er een kunstzinnig project aan verbind? Graag zou ik van zo veel mogelijk echtparen vernemen hoe het hen na hun trouwdag is vergaan. Bedoeling is dan om op termijn een expo te houden te houden met de oude foto's, een woordje uitleg over het paar in kwestie en nieuwe foto's, gemaakt door een nog te zoeken kunstfotograaf."





Halfweg de jaren '70 van vorige eeuw was Elisabeths grootmoeder zaliger de eerste die jonggehuwden permissie gaf om kiekjes te laten maken in het kasteelpark. De recentste huwelijksreportage dateert van een jaar of twee geleden.





"Alles bij mekaar zijn in het Bautersemhof tussen de honderd en tweehonderd koppels gepasseerd", becijfert Elisabeth. "Via via ben ik al met een stuk of twintig van hen in contact geraakt. Sommige mensen zijn na al die jaren nog heel gelukkig samen. Bij anderen heeft het leven een andere weg gekozen. Zo vond ik voorlopig één gescheiden paar dat wil meewerken. Anderen die in dat geval verkeren zijn ook welkom. Sowieso gaan we erg omzichtig en respectvol omspringen met iedereen die mee in dit project stapt."





Zes kinderen

Chantal Van Den Bosch en André Henderickx - die mekaar op 14 april 1984 het ja-woord gaven - gingen met plezier in op Elisabeths vraag. "Mijn grootouders waren vroeger conciërge van het Bautersemhof", vertelt Chantal. "Meer nog: ik ben zelfs geboren in de conciërgewoning. Het park was dus bekend terrein en bovendien vormde het een heel mooi kader. Ook mijn zussen en heel wat andere bekenden lieten zich er op hun trouwdag fotograferen. Het was in de buurt een heel populaire locatie. Hoe het mijn man ondertussen is vergaan? We zijn nog steeds samen en kregen zes kinderen en vier kleinkinderen. De jongste is twee maanden."





Wie zijn medewerking wil verlenen, kan een e-mail sturen naar bautersemhof@telenet.be. Betrokken wordt gevraagd hun namen en hun trouwdatum te vermelden en eventueel al trouwfoto's mee te sturen.