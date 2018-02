Gemeenteschool wuift poetsvrouw Sonja uit 07 februari 2018

02u24 0

De gemeentelijke basisschool van Zandhoven centrum wuifde onlangs poetsvrouw Sonja Wens uit. Sonja was veertien jaar actief in de school, maar gaat nu met pensioen. Sonja was graag gezien door de leerlingen, want ook 's middags stond zij paraat om de kinderen van drankjes te voorzien en te helpen met hun boterhammen. Op de foto ziet u Sonja tijdens haar afscheidsfeestje naast schooldirecteur Werner Van Everbroeck.





(KDC)