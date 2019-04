Gemeente zet mantelzorgers in de bloemetjes ADA

17 april 2019

13u33 0 Zandhoven Het bestuur van Zandhoven en het OCMW organiseren op donderdag 25 april een ontspannings- en ontmoetingsnamiddag voor alle mantelzorgers van de gemeente.

Een mantelzorger zorgt vrijwillig voor een hulpbehoevende persoon met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Vaak vinden mantelzorgers het vanzelfsprekend om een helpende hand te bieden als hun naaste zorgbehoevend is. Maar vaak lopen mantelzorgers ook het risico om hierdoor overbelast te geraken. Om deze mensen te bedanken en tegelijk een hart onder de riem te steken wil de gemeente deze mensen eens goed in de watten leggen. De verwendag start om 13 uur in De Populier. Er zijn workshops cakebonbons maken en bloemschikken en een infosessie over voetreflexologie. Deelnemen is gratis maar vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Dat kan via de website van de gemeente.