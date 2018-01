Gemeente wil starten met tekenacademie 19 januari 2018

Het gemeentebestuur van Zandhoven is van plan een gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst op te richten. "We hebben al een heel goed draaiende muziekschool en hoe langer hoe meer krijgen we ook vragen voor een tekenschool", legt schepen van Onderwijs May Peeters (CD&V) uit. "We zijn nu volop informatie aan het opvragen bij andere gemeentes die al een tekenacademie hebben. Verder kijken we uit naar een geschikte locatie. De tekenschool in het zelfde gebouw onderbrengen als de muziekschool lijkt moeilijk. Dan zouden we wellicht plaats te kort komen. We kijken nog wat rond. Als het enigszins kan, starten we als het nieuwe schooljaar begint, maar we pinnen ons daar niet op vast." (KDC)