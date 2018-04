Gemeente staat borg voor kunstgras hockey 21 april 2018

03u14 0 Zandhoven De Zandhovense hockeyclub Blackbirds staat weer een stapje dichter bij de realisatie van haar al zo lang beoogde kunstgrasveld. De gemeente Zandhoven zal zich bij de bank borg stellen voor een lening en zo kan het kunstgras er al voor de zomer liggen. Prijskaartje: een klein half miljoen.

Voor de goede orde: de gemeente gaat normaal geen euro investeren in het kunstgras, maar zal zich in principe wel borg stellen voor als er iets mis zou lopen. De verwachting is dat de gemeenteraad volgende week die beslissing goedkeurt. En dan kan het snel gaan.





500.000 euro

"De bedoeling is dat onze zomerstage al op kunstgras zal verlopen", zegt voorzitster Catherine Backaert van de Blackbirds. "Een exacte datum voor de plaatsing wordt pas volgende week geprikt, maar vermoedelijk wordt dat ergens in juni. Het terrein zal tussen de 400.000 en 500.000 euro kosten. Dat financieren we dus zelf. We konden enkele gulle sponsors strikken en verder betalen we bij de bank een lening af over tien jaar."





Het kunstgras komt op het B-terrein van VC Massenhoven te liggen. VC Massenhoven stoot binnenkort het mannenvoetbal af en daardoor was er capaciteit over op het complex in de Kerkstraat. "Met VC werd intussen een gebruiksovereenkomst afgesloten voor de infrastructuur", geeft Catherine Backaert aan. Opvallend is dat Blackbirds de kantine gaan uitbaten, ook op momenten dat de Massenhovense damesploegen voetballen. De voetbalclub krijgt de kantine nog wel ter beschikking voor de organisatie van een aantal evenementen. (KDC)