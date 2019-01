Gemeente organiseert een warme Valentijnsdrink Samira El Oiamari

18 januari 2019

10u35 0 Zandhoven De gemeente zorgt ook dit jaar voor een warme Valentijnsdrink. Een gezellig samenzijn voor de inwoners met een hapje en een drankje.

Op zondag 10 februari is iedereen welkom op de Valentijnsdrink van de gemeente. Aangezien iedereen in januari van de ene receptie naar de andere moet, heeft Zandhoven besloten om een receptie in februari aan te bieden. Alle inwoners van de gemeente en deelgemeenten zijn welkom.

De Valentjnsdrink is al sinds 2011 een alternatief voor de nieuwjaarsdrink. De gemeente nodigt iedereen uit om de liefde en de vriendschap te vieren.

Praktisch:

Locatie: De Populier, Populierenhoeve 22, 2240 Zandhoven

Wanneer: zondag 10 februari 2019 van 14 tot 17 uur

Prijs: gratis