Fruitwinkel wordt broodjeszaak 17 mei 2018

02u51 0 Zandhoven De Zandhovense deelgemeente Pulle is een broodjeszaak rijker. De in Oelegem wonende Kelly Clays baat sinds begin deze week HAP uit in de Boudewijnlaan. Vroeger was in het gebouw nog fruitwinkel 't Appeltje gevestigd.

Eind 2015 sloot 't Appeltje de deuren, nu is er met HAP een opvolger, zij het in een hele andere branche. "Ik werkte vroeger al in de horeca en het kriebelde om opnieuw iets te gaan doen in die sector", vertelt zaakvoerster Kelly Clays. "Een broodjeszaak valt ook nog goed te combineren met een gezinsleven, want je bent 's avonds op tijd thuis. En omdat mijn vorige werkgever - een kledingwinkel - er recent mee stopte, was het nu of nooit. Na twee en een halve maand verbouwen kon ik er met mijn medewerkster Ann Van Dijck eindelijk in vliegen. De eerste dagen waren al best druk. Het is een groot voordeel dat er zo veel passage is in de Boudewijnlaan."





Passage is één ding, maar bij HAP willen ze natuurlijk ook een vast cliënteel opbouwen. Dat proberen ze door hard in te zetten op ambachtelijkheid en versheid. "Al onze slaatjes zijn zelfbereid", klopt Kelly zich op de borst. "Daar maken we een erezaak van. In het begin is het natuurlijk wat zoeken en tasten naar de hoeveelheden die we moeten klaar maken. Pas na enkele weken zullen we echt zien welke zaken het populairst zijn bij het cliënteel."