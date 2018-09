Frituur Fritstop doet naam eer aan... en stopt 03 september 2018

02u36 0 Zandhoven Frituur Fritstop uit Pulle deed zaterdag de deur voorgoed dicht. Uitbaters Dirk Bellens (50) en Tessa Bertels (38) vonden het na dertien jaar frieten bakken welletjes.

"Het werk op zich steekt ons niet tegen, maar de werktijden hoe langer, hoe meer", verklaart het koppel. "Onze kinderen Lode (11) en Stan (9) vragen alsmaar vaker om in het weekend eens iets samen te doen en wij kunnen dan nooit. Daar wilden we verandering in brengen." Dirk vond een dagtaak als magazijnier en Tessa gaat zich volop richten op haar schoonheidsinstituut Tessanza, een activiteit die ze nu al in bijberoep deed. Tessanza verhuist van de garage van de gezinswoning naar de ruimte waar de frituur was. Vandaag beginnen de verbouwingen al. En zo zit Pulle nu zonder frituur. "De klanten vinden het jammer dat we stoppen, maar ze tonen tegelijk veel begrip." (KDC)