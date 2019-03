Frituur- en kebabzaak maakt plaats voor kantoorgebouwen op N14 Ewelina Verhulst

18 maart 2019

18u34 0 Zandhoven Bij de splitsing op de N14 en Kanaalstraat in Massenhoven zijn er plannen om de frituur- en kebabzaak te slopen om er kantoorgebouwen van 14 meter hoog te laten bouwen. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 30 maart 2019.

Bouwonderneming Ceuppens - Retrabouw heeft een omgevingsvergunning gevraagd en schepen van Omgeving Steven Van Staeyen verwacht niet veel commotie. “Ik zou het echt geen grootschalig project noemen, dus ik denk niet dat er veel bezwaarschriften zullen worden ingediend.” Toch zijn hij en het schepencollege benieuwd wat dit zal geven. Volgens Van Staeyen is de kans reëel dat de buurtbewoners wel bezwaar gaan tekenen omdat het zicht op de N14 belemmerd zal worden.

Gedurende deze inzageperiode kunnen opmerkingen of bezwaren ingediend worden via het omgevingsloket of schriftelijk bij het college van burgemeester en schepenen.