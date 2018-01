Fietspad in Kerkstraat wordt heraangelegd 02u33 0 Foto Benoit De Freine Het fietspad in de Kerkstraat wordt heraangelegd. Zandhoven In Massenhoven wordt het fietspad in de Kerkstraat heraangelegd tussen de Hogeweg en de Oelegembaan. Ook het kruispunt Kerkstraat/Hogeweg wordt anders ingericht.

"Het fietspad in de Kerkstraat zakte in de loop der jaren op sommige plaatsen weg. Daar moest dus iets gebeuren", vertelt Zandhovens schepen van Openbare Werken Rudy Willems (CD&V). "In één moeite worden de grachten opnieuw 'geprofileerd', anders zou het probleem op termijn terugkeren. Verder maken verschillende nutsmaatschappijen van de gelegenheid gebruik om hun leidingen te vernieuwen."





Nieuwe asfaltlaag

"Om het helemaal af te maken krijgt de rijbaan voor het gemotoriseerd verkeer een nieuwe asfaltlaag. Aansluitend gaan we het kruispunt Kerkstraat/Hogeweg een beetje anders inkleden. Op die manier willen we doorgaand verkeer door het Massenhovense dorpscentrum ontmoedigen."





De herinrichting van de Kerkstraat zal ongeveer drie maanden duren en in twee fases verlopen. Tijdens fase 1 is er nog doorgaand autoverkeer mogelijk tussen de Oelegembaan en de Hogeweg, maar niet in de andere richting. In fase 2 zal er enkel nog plaatselijk verkeer worden toegelaten in de Kerkstraat. Op die manier blijven de chiro, het kerkhof, feestzaal La Grange en de plaatselijke voetbalclub te allen tijde bereikbaar. Er is een omleiding voorzien via de N14. Het uitgetrokken budget voor de heraanleg bedraagt ongeveer 650.000 euro. Een deel daarvan wordt wel opgelegd door drinkwatermaatschappij Pidpa. (KDC)