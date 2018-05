Fietsbrug wordt breder 14 mei 2018

02u32 0

Het gemeentebestuur van Zandhoven laat het fietsbruggetje over de Willeboerebeek in de Kapelstraat verbreden. De brug in deeldorp Pulderbos blijkt iets te smal voor mensen die een fietskar achter hun tweewieler hebben hangen. Gedurende de werken zal een 'noodbrug' worden voorzien. Om die tijdelijke constructie op zijn plaats te krijgen, wordt de doorgang op 22 en 23 mei volledig afgesloten. Fietsers en voetgangers moeten rondrijden via de Goormansstraat. Tegen 4 juni zou de definitieve brug klaar moeten zijn. Opmerkelijk: leerlingen van het Zandhovense VTI zullen meehelpen aan de nieuwe brug, dit in het kader van een eindwerk. (KDC)