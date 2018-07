Fietsband plat? Haal een nieuwe uit de automaat 19 juli 2018

Fietsenwinkel Wilier Punto Rosso, in het dorp van Pulderbos, pakt uit met een opvallende nieuwigheid. De zaak heeft een automaat voor de deur, waar onder andere fietsbanden en energiegels voor wielertoeristen te koop zijn. "In het verleden gebeurde het wel eens dat op zondag - onze sluitingsdag - bij ons werd aangebeld door fietsers met pech", vertelt medezaakvoerster Vanessa Thomas. "Nu kunnen mensen gewoon iets uit de automaat nemen." Punto Rosso investeerde dik 10.000 euro in de automaat, maar vertrouwt erop dat die investering op termijn zal renderen. "Hier passeren veel wielertoeristen en fietsende schoolkinderen, dus er is wel een publiek. Na anderhalve dag moesten we al banden bijvullen." (KDC)