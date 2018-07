Familiebedrijf Lauwereys verhuist naar Oelegem 13 juli 2018

De bvba Lauwereys - een familiebedrijf dat hoogtewerkers verhuurt en bomen snoeit - staat op het punt om te verhuizen van Pulderbos naar Oelegem. Lauwereys laat aan de Vaartstraat een nieuw bedrijfsgebouw optrekken en dat zou in de loop van deze zomer moeten klaar geraken.





Sinds 1999 is de firma Lauwereys gevestigd in de straat Molenheide in Pulderbos, maar binnenkort verhuist men dus naar Oelegem. "We konden daar een mooie grond aankopen. We hadden immers nood aan extra ruimte om ons materiaal te stockeren", zeggen Steven en Tom Lauwereys, die twee jaar terug de zaak overnamen van hun vader Marc. "Bovendien zal ons bedrijf in Oelegem meer in de kijker lopen dan in Pulderbos, waar we een beetje achterin zitten. In de loop van augustus hopen we onze intrek te kunnen nemen op onze nieuwe stek."





De nakende verhuis geeft aan dat de zaken goed gaan bij Lauwereys, al heeft dat niet meteen een stijging van het personeelsbestand tot gevolg. "We hebben nu tien mensen in dienst en dat vinden we best oké", gaan broers Steven en Tom verder. "Veel groter hoeven we niet per se te worden. Het familiale en kleinschalige aspect zorgen juist voor een aangename werksfeer." Lauwereys mag onder andere dierenpark Planckendael tot zijn klanten rekenen. Daar helpt men jaarlijks jonge ooievaars ringen. (KDC)