Ex-patiënte Marleen loopt Ten Miles tegen kanker 18 april 2018

Marleen Van den Eynde (59) uit Pulle staat zondag voor het eerst aan de start van de Antwerp Ten Miles. Al joggend gaan Marleen en haar looppartner Tamara Peeters (33) geld inzamelen voor het Think Pink kankerfonds.

In 2006 overwon Marleen borstkanker. Pas twee jaar geleden werd Marleen Van den Eynde gebeten door de loopmicrobe. Toen de Pulse KVLV-afdeling een 'Start to Run' cursus organiseerde, deed Marleen mee en sindsdien is ze blijven lopen. "In het begin had ik al moeite met honderd meter, maar al vrij snel haalde ik de vijf kilometer", vertelt Marleen. "Tijdens 'Start to Run' leerde ik dorpsgenote Tamara Peeters kennen en nog steeds trekken we er samen twee keer per week op uit voor een looptochtje."





Toen de vzw Think Pink een oproep deed naar ex-borstkankerpatiëntes voor een sponsoractie tijdens de Antwerp Ten Miles hapte Marleen toe. "Vanuit mijn ervaring wou ik de organisatie steunen. Onze trainingsintensiteit werd de voorbije maanden opgedreven en inmiddels hebben Tamara en ik zestien kilometer of tien mijl in de benen", gaat Marleen verder. "Zondag hopen we de klus binnen de twee uur te klaren." Intussen zamelden Marleen en Tamara al iets meer dan drieduizend euro in voor Think Pink en daar kan natuurlijk altijd nog wat bij. Mensen die ook een bijdrage willen doen, kunnen daarvoor terecht op de website www.think-pink.be (KDC)