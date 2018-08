Enkelrichting in Kloosterstraat 21 augustus 2018

De Kloosterstraat in Pulle krijgt vanaf 1 september éénrichtingsverkeer. Je kan de straat dan enkel nog inrijden vanuit de Dorpsstraat. Uitrijden gebeurt via Slangenbos. Dat zou de verkeerssituatie in de buurt van de plaatselijke lagere school veiliger moeten maken. Officieus was er al enkelrichting aan het begin en einde van elke schooldag, maar voortaan is dat dus officieel en permanent het geval. Verder werden er in de Kloosterstraat enkele 'verkeerseilandjes' aangelegd.





(KDC)