Eerste GP Gust Zagers tijdens jumping 01 september 2018

Vlak bij zaal De Populier vindt dit weekend de 48ste Jumping van Zandhoven plaats. Gisteren was er bij wijze van opwarming al een seniorennamiddag. "Senioren die kwamen kijken kregen een drankje en een attentie aangeboden", vertelt medeorganisator Ludo Van den Eynde. "We mochten zo'n vijfhonderd senioren begroeten. Zaterdag en zondag verwachten we nog een pak meer volk. Dagelijks zijn hier zowat 350 paarden en ruiters actief. Voor de praktische kant van de zaak kan het organisatiecomité rekenen op de hulp van verschillende verenigingen, die delen in de winst. Naast de jumping hebben we ook heel wat randanimatie, gaande van een oldtimerrit tot een optreden van een stuntteam met motoren. De grootste nieuwigheid is dat er dit jaar voor het eerst een 'Grote Prijs Gust Zagers' is. Gust was medestichter en erevoorzitter van de jumping en overleed in juni op 87-jarige leeftijd. De nieuwe trofee is een eerbetoon aan hem." Info: www.jumping-zandhoven.be.





