Eerste festival Bal Musikal 25 augustus 2018

Taverne De Proeverij, in de Zandhovense Heistraat, organiseert vandaag voor het eerst een eigen familiefestivalletje op het grasveld achter de zaak. Tijdens Bal Musikal zijn er muzikale optredens, foodtrucks en kinderanimatie voorzien. Het gratis evenement start om 14 uur en eindigt rond 21.30 uur. In de nabijgelegen Kapellebaan is een ruime weideparking voorzien. (KDC)