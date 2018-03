Eerste elektrische auto voor gemeente 14 maart 2018

De gemeente Zandhoven nam onlangs haar allereerste elektrische voertuig in gebruik. Het gaat om een monovolume voor de administratieve diensten. "Het vorige voertuig dat onze administratie gebruikte, was aan vervanging toe", zegt schepen Rudy Willems (CD&V). "Door nu te kiezen voor een elektrische wagen dragen we een steentje bij aan de strijd tegen CO2-uitstoot."





Eerder verving de gemeente al vier bestelwagens op diesel door exemplaren op gas, wat ook beter is voor het milieu. Zandhoven heeft de intentie om in de toekomst zijn wagenpark te blijven 'vergroenen'. (KDC)